Önce öğrenci servisine saldırdı, sonra intihar etti

Adana'da öğrencileri taşıyan servise pompalı tüfekle saldıran şahıs olayın ardından intihar etti.

Güncellenme 19 Şubat 2018 10:46

Adana'da lise öğrencilerini taşıyan servise pompalı tüfekle saldıran şahıs daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İddiaya göre, Mehmet Ali Yüksel yönetimindeki 01 S 2455 plakalı servis midibüsüne öğrencileri aldıktan sonra hareket halideyken Aykut Arık isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonrası şoför hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aracın peşinden koşan ama yetişemeyen saldırgan daha sonra çevrede buluna bir lokantaya girdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs, havaya ateş açtı. Teslim olmayan Arık, silahı başına dayayarak intihar etti.

Olay sırasında servisteki öğrenciler zarar görmedi. Yaralanan şoför ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Saldırı nedeniyle servis midibüsünün bazı camları kırıldı.