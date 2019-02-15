Önce Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, sonra da istifa etti

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme 15 Şubat 2019 17:29

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hazinedar, 4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevden alınmıştı.

Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler

Hazinedar istifa dilekçesinde; CHP yönetiminin, şahsına parti içinden kumpas yapıldığını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi olmasına ve buna dair gereğini yapacağına ilişkin söz, tavır ve taahhütler verdiğini, verilen sözlerin yerine getirilmediğini, hak, hukuk, adalet duygusuna ve her türlü dürüstlük kuralına aykırı tutumu kınadığını söyledi.

“2013’te davet üzerine CHP’ye üye oldum”

CHP'nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettiğin dile getiren Hazinedar, “Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013'te davet üzerine CHP'ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti'' dedi.