Önce katliam yaptı, sonra çocuğunu kaçırdı!

Gaziantep'te boşanma hazırlığında olan bir kişi, eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini katledip, bir yaşındaki çocuğunu alarak kayıplara karıştı.

Güncellenme 20 Haziran 2018 11:38

Gaziantep Nizip'te yaşayan bir kişi, boşanmasının arefesinde olduğu eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini katledip, bir yaşındaki kızını kaçırarak kayıplara karıştı.

Eşiyle son kez görüştü

İlçede daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edilen Eyyüp A. isimli şahsın bir süredir işsiz olduğunu, babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kaldığı ve boşanma aşamasındaki eşiyle son kez görüştüğü ortaya çıktı.

Çocuğu da kaçırdı

Çocuklarının velayeti nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) silahla ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.

Olay yerine polis geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yakalama çalışmaları sürüyor

Öte yandan savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.