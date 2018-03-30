On gündür başsız yaşayan tavuğu veteriner sahiplendi!

Tayland'da on gün önce yırtıcı bir hayvanın saldırısı ile başı kopan tavuğu veteriner sahiplendi.

Güncellenme 30 Mart 2018 10:26

İlginç olay Tayland'da yaşandı. Yaklaşık on gün önce belirlenemeyen bir sebepten dolayı başının yarısını kaybeden tavuk hala hayatta kalabildi.

Özel bakıma alındı

Tayland medyasının haberine göre, Mueang Ratchaburi bölgesinde yaşayan vatandaşlar kafasının bir kısmı olmayan bu tavuğun yaşadığını fark edince hemen veterinere haber verdiler. Yırtıcı bir hayvanın saldırısı dolayısıyla kafasının koptuğu tahmin edilen talihsiz hayvan, bölgedeki veteriner kliniğinde özel bakıma alındı.

Kafası ve gagası yok

Tavuğun kafasının üst kısmı kopmuş durumda. Gagası olmayan ve sadece dilinin bir kısmını hareket ettirebilen tavuk, veteriner Supakadee Arun Thong tarafından bakıma alındı. Veterine tavuğu yemi diline koyarak besliyor.

Yaşama şansı az

Evcil olduğunu tahmin ettiği hayvanın sağlıklı bir tavuk gibi hareket edebildiğini söyleyen Supakadee, antibiyotik kullanarak tavuğun mikrop kapma riskini azalttığını, hayvanın yaşama şansının az olduğunu ancak elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Sürekli bakacak biri aranıyor

Başı olmayan tavuğa sürekli bakacak birinin arandığı belirten veteriner, tavuğun gerçek bir savaşçı olduğunu söyledi. Beslenmesi sağlıklı bir şekilde devam eden tavuğun, boyun kısmı açıkta olduğu için, bir süre sonra dilinin sarkmasından endişe ediliyor.

1945’te de aynısı yaşanmıştı

Daha önce ABD'de bir tavuk, başı kesik halde 18 ay hayatta kalarak tarihe geçmişti. 1945'te Utah eyaletinde bulunan başsız tavuğu, sahne performansı organizatörü Hope Wade sahiplenmiş ve "Mike" ismini vermişti.