"Omuz atma" iddialarına en güzel cevabı böyle verdiler!

Bakan Albayrak ve Bakan Soylu, haklarındaki "omuz atma" iddialarına esprili bir yaklaşımla cevap verdi.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 17:04

Dün akşam FOX TV’de yayınlanan ana haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. Haberde iki bakanın birbirine omuz attığı ileri sürülerek hükümette bakanlar arası gerginlik olduğu görüntüsü verilmeye çalışılmıştı.

Beştepe Başkanlık Külliyesi'nde bugün düzenlenen 100 günlük eylem planı toplantısında iki bakan haklarında çıkan haberlere gönderme yaptı. Adeta düşman çatlatan iki bakan birbirlerine şaka amaçlı omuz attı.

Sosyal medyada ve FOX TV’de hükümette bakan krizi var algısına en güzel cevap bu şekilde verilmiş oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını anlatacağı program öncesinde sahneye çıkan İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Albayrak birbirlerine şaka amaçlı omuz attı.

Haklarındaki gerilim iddialarına esprili bir yaklaşımla cevap veren iki bakanın hareketi adeta düşman çatlattı. İki bakanın birbirlerine gülümseyerek yaklaşması da dikkati çeken diğer bir husus oldu.