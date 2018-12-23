Omurga eğriliği tedavisinde çığır açan buluş

Omurga eğriliği tedavisi için TÜBİTAK desteği ile akıllı korse geliştirildi.

Güncellenme 23 Aralık 2018 23:05

Bir Ar-Ge şirketi, omurga eğriliği yaşayan çocuklarda korsenin uyguladığı basıncı ölçen, doktora bilgi veren bir donanım ile yazılıma sahip akıllı korse yaptı.

Omurga eğriliği tedavisi daha etkin bir şekilde yapılacak

TÜBİTAK'ın desteklediği proje sayesinde, omurga eğriliği tedavisinde doktorların işi daha da kolaylaşacak. Akıllı korse, tedavi etkinliğini artıracak, özellikle kas hareketi bozukluğu hastası ve ifade güçlüğü çeken çocukların tedavisinin daha etkin şekilde yapılmasını sağlayacak.

TÜBİTAK desteği ile geliştirildi

Firmanın Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kurt, AA’ya projeye dair açıklamalarda bulundu.

Bu çalışmanın Ar-Ge ve inovasyonuna yönelik çalışmalara dair yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Kurt, şirketin bünyesinde yer alan kişilerle yerli ve milli projeler yürüttüklerini, TÜBİTAK’ın da desteği ile omurga eğriliği yaşayan çocuklar için akıllı korse projesi geliştirdiklerini anlattı.

Özel korsenin özellikleri neler?

Projeyi anlatan Kurt, omurga eğriliği olan çocuklara yönelik böyle bir korse tasarladıklarını, piyasadan alınabilecek bir korsenin sensör yerleştirildiğini, bu sayede mühim olan omurgaya uygun yerden baskı yapılıp yapılmadığını, vücut sıcaklığını ve nemini ölçmenin mümkün olduğunu söyledi.

Doktorlar gerekli bilgilere ulaşabiliyor

Kurt, bu sayede aile ve doktorların gerekli bilgilere ulaşabildiğini, omurga eğriliğinin tedavisinde cerrahi yöntemlerin daha da riskli olduğunu, küçük yaşta korse kullanımının bu hastalıkta önemli gelişme sağladığını, böyle şikayeti olan çocukların bazen başka başka şikayetlerle korseyi çıkarması durumunda doktora rapor verildiğini, akıllı olmasındaki özelliğin bu olduğunu, dünyadaki muadillerine göre üstün özellikleri olduğunu belirtti.

Korse bilinçli kullanılmazsa tedavi uzuyor

İfade güçlüğü ve omurga eğriliği tedavisi olan çocukların korse kullanımında bazı sorunlarla karşılaştığını dile getiren Kurt, bu korsenin bilinçsizce kullanımı tedavi sürecinin uzamasına neden olduğunu, ilgili doktorun korse kullanımını takip etmesi gerektiğini, bu sistem sayesinde doktorun hasta takibi yapabileceğini, verileri bu şekilde doğru bir şekilde toparlayabileceğini, korsenin etkin şekilde kullanımını artıracak bir proje olduğunu, omurga eğriliği yaşanan bölgeye sensör yerleştirilmesi gerektiğine doktorun karar verdiğini, belli alanlara özel tasarım sensörlerin koyulduğunu, aynı zamanda vücut nemini ve sıcaklığını ölçen sensörler koyulduğunu, verilerin depolanarak internet üzerinden doktorla paylaşıldığını söyledi.