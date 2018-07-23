Ömür uzatan besinler nelerdir?

Yapılan araştırmalar balık tüketiminin kanser ve akut solunum yolu hastalıklarından kaynaklı ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 09:59

16 yıl boyunca 240 bin erkek ve 180 bin kadın üzerinde yapılan araştırma kapsamında deneklerin diyetleri kontrol edildi. ve bu kişilerin düzenli olarak her gün az miktarda olsa balık tüketmeleri sağlandı.

Sürekli olarak balık tüketen erkeklerin yüzde 10’dan az vasküler, yüzde 37 oranından az ise karaciğer hastalıklarına yakalandıkları belirlendi. Kadınların düzenli olarak balık tüketmeleri halinde Alzheimer hastalıklarına yakalanma ihtimali yüzde 38 oranında azaldığı ortaya çıkmıştır.

Tüm bunların yanı sıra düzenli balık tüketen kişilerin kanser ve akıt solunum yoluyla kaynaklanan ölüm riskini de azalttığı tespit edilmiştir.

Balık kızartılmadan tüketilmeli

Balık kızartılarak tüketildiğinde yararlı olan özelliklerini kaybetmektedir. Omega-3 bakımından zengin olan diğer besinler ise, keten tohumu, patates, ıspanak, ve deniz ürünleri yer almaktadır.