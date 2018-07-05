Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Göztepe'de forma giyen Ömer Hasan Şişmanoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.
Süper Lig ekiplerinden olan Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Ömer Hasan Şişmanoğlu'nu kadrosuna kattı.
28 yaşındaki genç oyuncu Ömer Hasan Şişmanoğlu, geçen sezon İzmir ekibiyle 8 maçta yalnızca 1 gol kaydetmişti.
Ömer Hasan Şişmanoğlu kimdir?
Almanya'nın Hamburg şehrinde 1989 yılında dünyay gelen genç futbolcu Ömеr Şişmanоğlu, kariyerine Hamburg'daki Türk Amatör takımı SC Vatan Gücü ile başladı.
Şişmanоğlu sırasıyla, St. Pauli, Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor formalarını giydi. 2015 sezonunda kiralık olarak top koşturduğu Antalyaspor’dan tekrar kulübü Beşiktaş’a dönüş yapmıştı. Genç oyuncu şu an Göztepe'de top koşturmaktadır.