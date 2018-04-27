Ömer Halisdemir'in kardeşi de AK Parti'den aday adayı oldu!

15 Temmuz darbe girişiminde büyük bir kahramanlıkla destan yazan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Güncellenme 27 Nisan 2018 17:02

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu ilan etti.

“Akrabaları da yanındaydı”

AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Soner Halisdemir'in yanında babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan, kız kardeşi Elif Serin, amcası ve halasıyla vardı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayız”

Halisdemir, Türkiye ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazıldığını, oyunlar oynandığını, her türlü şer odaklarının ve karanlık güçlerin karşısında dik duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldıklarını belirtti.

“Bu seçimler var olma yok olma mücadelesi”

Türkiye'nin önünde herkesin var ya da yok olma mücadelesi olduğunu vurgulayan Halisdemir, bu nedenle 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu, bu kutlu davanın, onurlu yürüyüşün bir ferdi olarak bu yola kefenle çıktığını, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında bu kutlu davaya güç katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içinde bir nefer olmak için 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu ifade etti.

Halisdemir açıklamasına şöyle devam etti:

"Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem çok onur verici hem de ağır bir sorumluluk getirmekte. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının bize duyduğu güven ve desteklerinden dolayı bu adımı attım. Bu vazifede önceliğim hiçbir menfaat gözetmeksizin ülkem, milletim ve memleketim için ölmekse ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Halisdemir'in aday adaylığı başvurusunu yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı öğrenildi.