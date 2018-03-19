Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in vurulmasıyla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı

Güncellenme 19 Mart 2018 14:14

15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmek isteyen FETÖ'cü General Semih Terzi’yi vurarak gecenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ömer Halisdemir'i Şehit etmekten ayrıca cezaları istendi

Savcı, yargılanan 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanıklar Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin, son iki kurşunu sıkan Mihrali Atmaca ve Harun Aksoy'un ayrıca, Ömer Halisdemir'i öldürme suçundan ceza almasını istedi.