Ölüme atlayan gencin cesedi bulundu!

Kız arkadaşı ile Kızılırmak Nehri'ne atlayan 20 yaşındaki Osman Ertekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Güncellenme 19 Mart 2018 15:08

Samsun'da yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Belgin Ş. ile birlikte 4 gün önce Kızılırmak Nehri'ne atlayan 20 yaşındaki Osman Ertekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Diğer cesedin yakınlarında bulundu

Olay Bafra'nın Fatih Mahallesinde 15 Mart Perşembe günü 22.30'da yaşandı. Olayda, 20 yaşında olan Osman Ertekin ile henüz 15 yaşında olan Belgin Ş. Kızılırmak Nehri'ne atlamıştı. JAK timleri Kızılırmak Nehri'ne atlayarak kayıplara karışan Osman Ertekin'in cesedine ulaştı. 3 gün önce Samsun Deniz Polisi dalgıçları tarafından olay yerinden 4,5 kilometre ileride Belgin Ş.'nin cesedine ulaşılmıştı.

Cesedi, JAK timleri buldu

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Osman Ertekin de kız arkadaşının cesedinin bulunduğu yerin 400 metre gerisinde JAK timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulundu. Dalgıçların sudan çıkardığı ceset, cenaze aracına konularak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Oğlumu öldürdüler"

Anne Emine Ertekin oğlu Osman Ertekin'in cesedi cenaze aracına konulurken, "Oğlumu öldürdüler" diye feryat ederek sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren anne, güçlükle araca bindirilerek Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.