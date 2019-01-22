Ölü ile selfie yapması infiale neden oldu

Irak'ta bir gassalın yıkadığı ölü ile selfie çekilmesi tepkilere neden oldu.

Güncellenme 22 Ocak 2019 17:40

Irak’ta gasilhanede yıkadığı ölüyle selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan mezarcı hakkında dava açıldı.

Tepkilere neden olan paylaşım

Irak’ın güneyinde bulunan Necef şehrinde, mezarcı olarak görev yapan Ali Amye'nin ölü yıkanırken çektiği selfieyi paylaşması ülkede tepkilere neden oldu.

Mezarcı hakkın dava açıldı

Necefli bir avukat, ölü insanların mahremiyetine saygısızlık yaptığı gerekçesi ile mezarcı hakkında dava açtı. Mezarcı Amye'nin ölülere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle görevine son verilmesi istendi.

Fotoğrafı paylaşan şahıstan savunma

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Amye, bahsi geçen fotoğrafı bir yıl önce çekildiğini ve görselde bulunan şahsın ölü olmadığını, hala hayatta olan bir arkadaşı olduğunu ileri sürdü.