Ölen Rus pilot, Türkiye'nin yardımı ile ülkesine götürüldü

Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Rus uçağını pilotu Türkiye'nin yardımı ile ülkesine ulaştırıldı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 16:21

Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi model Rus uçağının akıbeti hakkında Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Uçağın düşmesi ile hayatını kaybedeb Rus pilot, Roman Filipov'un cenazesinin Türkiye'nin yardımı ile Rusya'ya ulaştırıldığı açıklandı.

Rus Bakanlığın yaptığı açıklamada, "3 Şubat'ta Suriye'de hayatını kaybeden Rus pilot Roman Filipov'un naaşı, Rus askeri istihbaratı tarafından Türk tarafıyla yapılan işbirliğiyle Rusya'ya ulaştırıldı" dendi.

Bakanlığın verdiği bilgide Rus pilot Filipov'un cenazesi ailesinin isteği üzerine 8 Şubat'ta Voronej'de askeri törenle defnedilecek.