Öldürülen terörist bakın kim çıktı?

Artvin'de CHP Lider Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran ve bir jandarmayı Şehit eden terörist yakalandı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 15:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya Artvin'de saldırı düzenleyen ve bir Jandarma'yı Şehit eden Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde operasyon düzenlendiği, operasyonda ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faili olduğu ileri sürüldü.