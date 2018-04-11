Olaylı üniversitenin rektörü istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan menfur saldırı sonrası rektör istifa kararı aldı.

Güncellenme 11 Nisan 2018 11:42

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisinin dört akademisyeni katletmesinden sonra eleştirilerin odağında olan rektörden hamle geldi. Saldırı sonrası her kesim tarafından eleştirilen üniversite rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa etti.

Rektörden açıklama

5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplantısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli topa tutmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün yaptığı konuşmada, "Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyeti ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir" demişti.

Ne yaşanmıştı?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı. Saldırgan Bayar, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.