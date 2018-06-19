Olaylı rapçi Ezhel beraat etti

Şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği iddiası ile tutuklanan ünlü rapçi Ezhel, beraat etti.

Güncellenme 19 Haziran 2018 10:57

Sosyal medya hesaplarında ve söylediği şarkılarda uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği iddiası ile tutuklanan Ezhel lakaplı ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Görülen davada, mahkeme Ezhel'in beraatine karar verdi.

Ezhel'in hayranları davanın görüleceği Anadolu Adalet Sarayı'na akın etti. Adliyenin dışı ve koridorlar Ezhel hayranlarıyla doldu.

Geçen ay gözaltına alınan Sercan İpekoğlu, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 23 Mayıs tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.