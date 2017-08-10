Olaylı maçla ilgili 4 kişi hakkında yakalama kararı

Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında çıkan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 10 Ağustos 2017 17:51

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın koordinasyonunda Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması, müsabakaların düzen ve huzur içinde yapılmasının sağlanması konularının ele alınacağı toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan, Adalet Bakanı Gül, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un birçok sorunu çözdüğünü ifade eden Gül, bunun, şiddetin azalmasını sağlayan çok önemli bir kanun olduğuna işaret etti.

Toplantıda kanunun uygulanmasında görülen aksaklıklar ve ihtiyaç duyulan konularla ilgili bir değerlendirme yapma imkanı bulduklarını belirten Gül, "Kanunda genel olarak bir eksiklik yok ama uygulamada ihtiyaç duyduğumuz bazı konularla ilgili, 6222 sayılı Kanunda bir revizyona gidilebilir. İhtiyaç duyulan konularda bir değişiklik yapılabilir, bunların içeriğini konuşacağız." dedi.

Şiddeti önlemeye yönelik tedbirleri artırmak için "spor alanı" kavramının yasada genişletilebileceğini vurgulayan Gül, bu konularla ilgili somut adımları ve çalışmaları başlatacaklarını bildirdi.

Temel amaçlarının şiddetin ortadan kalkmasını sağlamak olduğunu belirten Gül, "Keyifli bir maçın hem statta hem de televizyonda izlenebileceği bir ortama kavuşması... Bu hususta tüm savcılarımız, mahkemelerimiz gerekli titizliği ortaya koymakta. Bu konularla ilgili de farkındalığı oluşturacak şekilde ilgili federasyonlarımızla, gerek Adalet Akademisi gerek hakim savcılarımızla iş birliği çalışmalarını da artıracağız. Bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Samsun'da Beşiktaş'la Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde çıkan olaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, şöyle konuştu:

"Samsun'da oynanan en son maçla ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu tahkikat devam etmektedir. Bu soruşturma sürecinde 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle en kısa zamanda 'fair-play'i, dostluğu, centilmenliği ortadan kaldıran bu tür görüntülere sebebiyet verenlerle ilgili de yargımız, hakim ve savcılarımız hızlı, etkin bir şekilde ve bu suçları önleyecek şekilde çaba göstermektedirler. Bu çabalar artarak devam edecek. Bu toplantının sporda şiddeti sona erdirme konusunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, dün valiler ve il spor güvenlik kurulları ile Bakan Bak'ın da katıldığı toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Soylu, orada alınan kararları bu toplantıda değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Toplantıda sezon öncesi fair-play ve spor kardeşliği konularında hem görevlerini hem de yapılabilecekleri değerlendirdiklerini dile getiren Soylu, "Bir sevindirici değerlendirmeyi paylaşmak isterim. Özellikle 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre gerek olaylar açısından gerekse de olaylara karışanlar açısından bir azalma söz konusu. Bu da şunun tescilidir aslında, 6222 sayılı Kanun'un spor hayatımıza çok önemli bir katkı sunduğu, uygulanması oranında da çok olumlu neticeler elde edildiğidir. Demek ki 6222'ye sıkı sıkı sahip çıkacağız." diye konuştu.

Maçların risk analizi çıkarılacak

Müsabakaların risk analizleri yapılarak A, B ve C kategorilerine ayrılacağını anlatan Soylu, bunun da riskli, orta riskli ve risksiz müsabakalar şeklinde olacağını kaydetti.

Yapılacak analizlere göre güvenlik tedbirlerinin alınacağını belirten Soylu, çipli kimlik kartlarından da faydalanarak yüz tanıma ve parmak okuma sistemlerinin kullanılmasının temel önceliklerinden olduğunu anlattı.

Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Spor güvenlik kurullarımız, A kategorisindeki maçlar öncesinde kesinlikle vali başkanlığında, ayda bir de yine vali başkanlığında toplantılarını eksiksiz yerine getirecekler. Risklerini, önceliklerini, alınacak tedbirleri değerlendirecekler. Yine önemli gördüğümüz alanlardan bir tanesi de bazen kontrol etmekte zorlandığımız alanlardan bir tanesi de sosyal medyadır. Sadece saha içi taşkınlıklar değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de tahrikler ve birtakım taşkınlıklar söz konusudur. Bu konuda da özellikle gerek Emniyet Genel Müdürlüğü gerek Jandarma Genel Komutanlığımızın oluşturduğu siber daire başkanlıkları çerçevesinde buradan izleyebilme, savcılıklara suç duyurusunda bulunabilme kabiliyetine sahibiz."

Misafir takım taraftarlarının, kendi şehirlerinden çıkmasından itibaren kontrol edileceğini vurgulayan Soylu, maçlarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin sayılarının ve eğitilmesinin kendi sorumluluklarında olduğuna dikkati çekti.

Kamu görevlilerine tarafsızlık uyarısı

Kamu görevlilerinin tarafsız davranması gerektiğine işaret eden Soylu, "Valilerimiz forma giymeyecekler, emniyet müdürlerimiz forma giymeyecekler, belediye başkanlarımız forma giymeyecekler. Biz kamunun sorumlularıyız. Bizim görevimiz hem müsabakanın centilmenlik içinde geçmesi, aynı zamanda da seyri hoş ve maçtan çıktığı andan itibaren de herkesin tadı ağzında olan ve genel bir keyif almış biçimde stattan çıkmasını temin edebilmektir. Bizim sorumluluğumuz esas itibarıyla budur." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda öncelikle geçen sezon Eskişehir ve Antalya'da oynanan müsabakalarda yaşanan olayları değerlendirdiklerini dile getirerek, "Türk sporunda şiddetin önlenmesiyle ilgili alınacak tedbirlerin nasıl olacağı hususunda kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türk sporunun ilerlemesini önemsiyoruz. Bu noktada taraftarlara, tüm paydaşlara görev düşüyor. Kulüplere, kulüp yöneticilerimize, temsilcilere, spor yorumcularına, antrenörlere, sporcusundan taraftarına hepimize görev düşüyor. Sporda şiddeti, hep birlikte çözebileceğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Dolayısıyla tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki bunu hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

Sporda şiddetin sadece güvenlik önlemleriyle çözülebilecek bir konu olmadığını vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda sosyolojik bir değerlendirme, ortak bir yaklaşım gerekiyor. Burada medyaya büyük görev düşüyor. Türk sporunun güzel yönlerini, dünya sporu içinde önemli bir noktaya doğru yürüdüğünü göstermemiz gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile 2024 Avrupa Şampiyonası'na adaylık çalışmalarımız var. Bu süreçler bizim adaylıkla ilgili konumumuzu da etkileyecek süreçler. Hep beraber adımlar atarak bu soruna çözümler getirmemiz gerekiyor."

Eskişehir ve Antalya'da oynanan müsabakalarda yaşanan olaylara değinen Bakan Bak, "Kupa finallerine e-bilet uygulamasının konulmasını kararlaştırdık. E-bilet uygulamasında, sporda şiddete yönelik hareketlerde bulunan taraftarların kayıtlarının tutulduğunu ve bu kişilerin statlara alınmadığını görüyoruz. Bu uygulamanın bu iki finalde de uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca müsabakaların risk analizinin yapılmasını değerlendiriyoruz. Müsabakanın konumuna göre, taraftarın hareket alanına göre, iki kulüp arasındaki geçmiş husumetlere yönelik risk analizlerinin yapılmasını değerlendiriyoruz. Belki bunlar A-C kategorisi olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Teknolojinin de etkin kullanımına dikkati çeken Bak, "Teknoloji kabiliyetimizi artırmakla ilgili bazı öneriler, çalışmalar olacak. Olaylara sebep olanların tespitinde, teknolojinin daha iyi kullanılması hususunda talepler var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak denetleme ve takip açısından çok daha etkin bir yapı izleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA