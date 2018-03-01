Olaylı geçen Beşiktaş-Fenerbahçe maçı berabere bitti!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç 2-2 berabere bitti.

Güncellenme 01 Mart 2018 23:44

Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kaldı.

Birinci yarı

Hızlı başlayan maçın 14. dakikasında, Beşiktaş'ta Talisca'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo, Volkan Demirel'den topu kurtarıp atağı gole çevirdi. Bu golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Sarı lacivertliler, Negredo'nun golünden sonra atağa geçti ve 3 dakika sonra Soldado'nun attığı gol ile beraberliği yakaladı. Ceza sahasına orta yağan Mehmet Topal'dan gelen topa Soldado gelişine mükemmel vuruş yaparak skoru 1-1'e getirdi.

Hızlı gelişen 36. dakikadaki Beşiktaş atağında Jeramain Lens topu ceza sahasına gönderdi. Defanstan gelen topu Negredo ceza sahası dışında bulunan Caner'e gönderdi. Caner'in sol ayakla vurduğu sert şut direğe çarparak sahaya geri döndü.

Devam eden maçın 44. dakikasında, Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan ile Hasan Ali arasında gerginlik çıktı. Olaya dahil olan Alper Potuk, Tolgay'ı itip düşürdü. İkinci sarı kartını gören Potuk, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarının bitmesine yakın Mehmet Ekici'nin pası karşısında hareketlenen Şener, sürpriz bir şekilde topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı

Maça ikinci yarı dahil olan Ricardo Quaresma, maçın 52. dakikasındaJosef de Souza ile sürtüşme yaşasın. Bu olay sırasında Josef de Souza yere kapaklandı. Hakem Fırat Aydınus, Quaresma'nın rakibine yumruk attığı gerekçesiyle Portekizli futbolcuya kırmızı kart çıkardı.

Babel'in kafa vuruşundan sonra hakeme itirazlarda bulunan Volkan Demirel, ilk yarı sarı kart görmüştü. Bu itirazdan sonra ise Demirel, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla 77. dakikada oyundan atıldı. Fenerbahçe, 9 kişi kaldı.

Maçın ilerleyen vakitlerinde Beşiktaş beraberliği yakaladı. Caner'in kestiği ortaya Talisca kafa vuruşu yaptı. Hasan Ali'ye çarpan top ağlarla buluştu. Bu golle Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 2-2 beraberliği yakaladı. Başka gol gelmeyen maç, 2-2 berabere sonuçlandı.