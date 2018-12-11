Olaylar Macron'u korkuttu! OHAL ilan edecek

Macron, ülkede derin ve haklı bir öfkenin mevcut olduğunu, ekonomik ve sosyal bir OHAL ilan edeceğini açıkladı.

Güncellenme 11 Aralık 2018 10:08

Fransa’da Akaryakıt zamlarını protesto için başlayan ve sokak olaylarına dönen gösteriler devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki sendika üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Haklı bir öfke mevcut

Görüşme sonrası açıklama yapan Macron, ülkede derin ve haklı bir öfkenin mevcut olduğunu, son 18 gün içinde bu sorunun uygun bir şekilde çözülemediğinin farkında olduğunu, bu krizden çıkmanın birlikte bir yolunu bulabileceklerini söyledi.

OHAL ilan edebilir

Macron, ekonomik ve sosyal bir OHAL ilan edeceğini, büyük firmalardan bu konuda destek beklediğini, şirketlerden çalışanlarına yıl sonu primi vermelerini talep ettiğini ifade etti.

2 bin Euro’dan az alanlara zam

Ayda 2 bin Euro’dan az alanlara zam yapılacağını açıklayan Macron, derin bir devlet reformuna ihtiyaç olduğunu, Fransa’da çocukların kendilerinden daha iyi yaşamalarını istediğini, eğitimin son derece önemli olduğunu belirtti.

Söylediklerimi unutmadım

Macron, aday olurken söylediklerini unutmadığını, partilerin bağımsız olduğunu, herkesin dinlenmesi gerektiğini, göçmen sorunları ile yüzleşilmesi gerektiğini ifade etti.