Olay yaratan sözler! "CHP kapatılmalı ve tasfiye edilmeli"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Gürel, CHP'nin Türk solunun önünü tıkadığını, katılması ve tasfiye edilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 20 Şubat 2019 11:34

CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanları ve aday olmak isteyenlerin üye olması ile gündeme gelen DSP’den flaş açıklamalar geldi.

“İttifak değerlendirmesi”

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, CHP’nin kapatılıp tasfiye edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP’nin ittifakları hakkında konuşan Gürel, Saadet Partisi’nin gibi kendirine çok uzak olduğunu, tabanlarının asla kabul etmeyeceği bir parti olduğunu, İyi Parti’nin de ne olduğu belli olmayan bir parti olduğunu bu nedenle yapılan ittifakları doğru bulmadıklarını söyledi.

“Özgürlükçü ve Atatürkçü sol bir partiyiz”

Partisinin çizgisinin belli olduğunu dile getiren Gürel, özgürlükçü, Atatürkçü ve sol bir parti olduklarını, çok net kırmızı çizgileri olduğunu, Merhum başbakan Bülent Ecevit’e ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e laf edenleri partilerine kabul edemeyeceklerini, birçok kişiyi bu süreçte reddettiklerini, DSP’ye geçenlerin sayısının geçmek isteyenlerin yarısından daha az olduğunu ifade etti.

“CHP kapatılmalı”

Gürel, CHP'nin muhalefetin önünü tıkadığını, partinin kapatılması veya tasfiye edilmesi gerektiğini, Türk solunun önündeki en büyük engelin CHP olduğunu, muhalefetin önünü tıkadıklarını, Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmeyeceğini söyledi.