Olay paylaşımı yapan isim konuştu!

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, Ece Erken ve Berkay Şahin hakkında yaptığı olay paylaşımla ilgili konuştu.

Güncellenme 21 Şubat 2019 12:31

Gazeteci Tayyar Işıksaçan, katıldığı bir doğum gününde ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile sunucu Ece Erken'in samimi tavırlarına şahit olarak sosyal medya hesabından "Utanmasa h..vet olacaklar" şeklinde paylaşım yaptı.

“Sizin bu halinizi gören dedikodu çıkarır”

Ece Erken ve Berkay Şahin’in samimi hallerini paylaşımla duyuran Işıksaçan, bir televizyon programına telefonla bağlanarak, mesajı atanın kendisi olduğunu, olayın sonrasında tatsız bir yere geldiğini, bu nedenle de kaldırdığını, o mesajı Berkay'la birlikte eğlenmek için attıklarını, onları gördüğünde 'sizin bu halinizi gören dedikodu çıkarır' kendisinin dediğini, Berkay'ın kırgınlığı falan olmadığını, dün yüz kere konuştuklarını, popüler insanların böyle ortamda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ne yazmıştı?

Bir doğum günü partisinde Ece Erken ve Berkay Şahin'i samimi şekilde konuşurken gören Işıksaçan, "Büyük kepazelik devam ediyor sunucu E ve şarkıcı B utanmasalar mekanda h..vet olacak" diye paylaşım yaptı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası olayın büyümesi üzerine Işıksaçan, paylaşımını sildi.