Olağanüstü toplanan CHP'de karar verildi! Boykot var mı?

YSK'nın kararı sonrası olağanüstü toplanan CHP'den karar çıktı. İşte süreç için alınan kararlar...

Güncellenme 07 Mayıs 2019 13:42

YSK’nın iptal kararı sonrası CHP’nin İstanbul için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile toplanan parti meclisinden açıklama geldi. Açıklamaya göre, CHP seçimi boykot etmeyecek ve tekrar seçimlere katılacak.

“Boykot söz konusu değil”

CHP Parti Meclisi tarafından düzenlenen ve milletvekillerinin de katıldığı toplantıda Ekrem İmamoğlu tekrar aday gösterildi.

Karar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan CHP’nin seçimleri boykot etmeyeceği ve aynı adayla seçimlere yeniden gireceği öğrenildi. CHP Parti Meclis'inden yapılan açıklamada ''boykot yok seçime gidilme kararı alındı'' denildi.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile toplandı

YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bugün de PM olağanüstü toplandı.

Tüm CHP milletvekillerinin davet edildiği toplantıya, YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"Her şey çok güzel olacak"

Öte yandan PM toplantısına katılmak için parti genel merkezine gelen çoğu milletvekili basın mensuplarının sorularını "Her şey çok güzel olacak" şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu ne dedi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kritik PM sonrası açıklama yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu: "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz. Tüm süreci genel başkanımız Genel Başkanımız Grup Toplantısı'nda açıklayacaktır. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız hem ülkemiz hem demokrasimiz adına."