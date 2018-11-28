Okuyunca başkası yerine utanacaksınız! Yer: Adana

Adana'da 16 yaşındaki bir annenin 9 aylık kız bebeğini satmak istediği iddia edildi.

Güncellenme 28 Kasım 2018 11:08

Adana’da 16 yaşındaki S.K.’nın bir parkta 9 aylık kız bebeğini buradan geçenlere satmak istediğine dair ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Evlilik dışı birliktelik yaşamış

Seyhan’da bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan bir parkta yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. İddiaya göre, erkek arkadaşına kaçan S.K.’nın, bu ilişkiden bir kızı dünyaya geldi. Daha sonra pişman olan S.K., tekrar ailesinin yanına dönme kararı aldı. Çocuk yaştaki anne, dokuz aylık bebeğini de yanına alarak dün akşam saatlerinde dışarı çıktı.

"Satılık çocuk var"

Parkta arkadaşları ile buluşan S.K., buradan geçenlere "Satılık çocuk var" dediği iddia edildi. Buradaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken buraya gelen sivil polisler, S.K. ve yanındaki arkadaşları yakaladı.

Polise her şeyi anlattı

S.K., bir süre birlikte olduğu sevgisinden hamile kaldığını, ayrıldıktan sonra da bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, bebeğini satmak gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti.

Çocuk şubeye götürüldü

S.K. ve kızı daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.