Okulun ilk günü bunları mutlaka yapın!

Çocukların okulun ilk günü okula keyifle başlayabilmeleri için ebeveynlerin üzerine düşen görevler nelerdir?

Güncellenme 17 Eylül 2018 14:23

Milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Öğrencilerin özellikle ilk kez okula başlayan öğrencilerin daha hızlı şekilde okula adapte olmaları için ailelerin bir takım davranışlarda bulunması gerekir. Peki ebeveynlerin bu süreci sağlıklı atlatabilmeleri için neler yapması gerekir?

Kahvaltı yapın

Normale göre biraz daha erken kalkıp okula hazırlık sürecine girin. Ancak normal bir gün gibi kahvaltını yapın. Normalin dışında hareket etmek çocuğu bir kaygının içerisine girmesine neden olacaktır.

Korkulacak bir yer olmadığını açıklayın

Yeni başlangıçlar çocuklar için belirsiz ve bilinmezleri içerir bu yüzden çocuklarda korku ve tedirginlik olabilir. Ancak çocuğu okulun öğretmenlerin korkulacak bir yer olmadığını anlatın.

Başkalarının yanında anlatmayın

Çocuklarınızın mahremiyeti olan kaygılarını başkalarının yanında anlatmayın. Bu uyum sürecini daha da zora sokacaktır.

Kıyaslama yapmayın

Çocuklarınızı akranları ile yani arkadaşları ile kıyaslama içine sokmayın. Kaygı duyan çocuğun tek kendisi olmadığını aksine diğer çocuklarında aynı duyguları yaşadığını belirtebilirsiniz.

Sınıfta kalmayın

Çocuğunuz sizin sınıfta kalmanız noktasında ne kadar baskı kurarsa kursun kalmayın. Bu durum çocuğunuzun sınıfta kalma sürecini ve adaptasyonunu zorlaştıracaktır.

Eve dönme isteğini kabul etmeyin

Okul ilgili net bir tavırda yaklaşım gösterin. Eve dönmek isterse kendi iş ve okul döneminizden örnekler verin akşam son ders zili ile birlikte eve gelebileceğini belirtin. Hastalık gibi durumlar dışında bu konuda çok fazla taviz vermeyin.

Yardım alın

Adaptasyon sürecinde beklediğinizden daha zorlu sürekli ağlamalar olan çocukta, alt ıslatma, hırçın davranışlar, tırnak yeme gibi davranışlar görülüyorsa bir uzmandan destek almalısınız.