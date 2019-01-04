Okullardan neler oluyor? Orta okulda çıkan kavga kanlı bitti
Avcılar’daki bir orta okulda yaşanan kavgada öğrenciler birbirlerine bıçak çekti.
İstanbul Avcılar’da bulunan bir orta okulda bugün saat 11.45’te 7. sınıf öğrenciler arasında kavga yaşandı. Tartışma olarak başlayan yerini kavgaya bırakınca ortalık karıştı.
Göğsünden bıçaklandı
Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed D., göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ocağında ilk müdahalenin yapıldığı öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlike devam ediyor
Olayla ilgili polisin soruşturması devam ederken, hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Babası işe öğrenci gözaltına alındı
Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı.