Okullardaki bu virüs tehlike saçıyor!

Okul gibi kapalı alanlarda çok hızlı yayılabilen Beta mikrobu çocuklarımızın sağlığını tehdit ediyor.

Güncellenme 08 Mart 2018 14:36

Başarılı bir tedavi işlemi gerçekleşmediğinde Beta mikrobu böbrek iltihabı ve kalp romatizması gibi ölümcül sonuçlara neden olabilir.

5 ile 15 yaş arası okul çağı çocuklarında görülen halk arasında beta olarak bilinen 'A grubu beta hemolitik streptokok' bakterileri, çocuklarda ciddi boyutta boğaz enfeksiyonuna neden olduğu biliniyor.

Ciddi hastalıklara neden oluyor

Beta mikrobunun antibiyotiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde kızıl ve romatizmal ateş, böbrek iltihabı gibi hastalıklara yol açabilir.

Belirtisi yüksek ateş

Enfeksiyon ilk olarak ani olarak başlayan boğaz arısı, yutkunurken ortaya çıkan ağrı, yüksek ateş ve titreme ile kendini gösterir. Yüksek ateş ve terleme nedeniyle vücut susuz kalabilir. Boyun bölgesinde bulunan lenf düğümlerinde ağrılı şişmeler meydana gelebilir. Bademciklerde ise üzerinde beyaz iltihaplar, damakta ise sert ve yumuşak, kırmızı benekler şeklinde kendini gösterir. Küçük çocuklarda mide bulantısı ve kusma şekilde belirtileri olacağı gibi bazı kimselerde vücut ağrısı, deri döküntüsü şeklinde de kendini gösterir.

Bulaşma şekilleri

Solun yoluyla geçen bu mikrop, okul, ev ve yatakhane gibi dar alanda çok kişinin yaşadığı alanlarda bulaşıyor. Mikrop en fazla ellerden bulaşıyor, düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı ile hastalığı öteleyebilirsiniz. Vücuda giren mikrop 2-4 gün içinde hastalığın başlamasını sağlar. Genellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde kendini gösterir.

Kalp romatizması

Beta mikrobu tedavi edilmediği takdirde, hastalarda kalp ve sinir sistemlerinde ciddi oranda hasarlara neden olarak Akut Romatizmal Ateş yani halk arasında kalp romatizması olarak bilinen hastalığa neden oluyor. Daha da ilerleyen evrelerinde ise kalp yetersizliğine kadar gidiyor.

Artrit

Bu hastalık eklemlerde tutulma anlamına gelir ve hastalarda hastaneye yatırılmaya kadar gider.

Nefrit

Nefrit, boğaz enfeksiyonunun devamında oluşur, vücudun mikroba şiddetli cevap vermesiyle böbreklerde meydana gelen bir bozukluktur. Yüz, göz, el ayak şişmesi şeklinde kendini gösterir. İdrara kan karışmasından dolayı çocukların idrar renginde kırmızlık görülmektedir. Bu HASTALIĞIN tedavi edilmemesi sonucunda öldürücü sonuçlar ortaya çıkabilir.

Tedavisi

Hastalığın tedavisinde ilk olarak penisilin tercih edilmektedir. Tedavi sürecinde penisilin ağız yoluyla veya iğne yoluyla uygulanmaktadır. Beta virüsünün tedavisi uzun ve zor değildir.