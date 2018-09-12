Okula gitmeden çocuklar bunları mutlaka yemeli!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala uzmanlar, ailelere çocukların okula giderken nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 10:37

Çocuk okula başlaması ile birlikte evde geçirdiği zaman ve uyku düzeninde bir takım değişiklikler meydana geliyor. Çocuğun sabah erken kalıyor olması ve okula yetişmek için acele etmesi beslenme düzeninde de değişiklikler meydana getiriyor.

Yapılan araştırmalara göre kahvaltı yapan çocuğun okul hayatında daha başarılı olduğunu gösteriyor. Okula ilk defa gidecek olan çocukların mutlaka kahvaltı yapmasına özen göstermek gerekir. Ailelerin bu konuda hassas davranıp çocuğa kahvaltıya özendirecek renkli masalar hazırlayabilirler. Ailecek kahvaltı masasına oturmaları çocuğun kahvaltıya olan bakışını da değiştirecek ve daha ilgili olacaktır.

Kahvaltıda 4 temel besin grubu olmalı

Kahvaltıda sağlıklı beslenmenin üzerinde duran uzmanlar dört temel besin grubunun olmazsa olmazlarına yer verdi. Özellikle haşlanmış yumurta veya omlet, süt ve süt ürünleri, bal, pekmez, tam buğday unu ile yapılmış ekmek, mevsiminde sebze ve meyveler, taze sıkılmış meyve suları veya yulaf gevreği, süt ve kuru meyvelerden oluşmuş bir kahvaltı hazırlanabilir.

Çocuklar için örnek kahvaltı menüsü