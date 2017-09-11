Okul servisi şoförü ehliyetsiz çıktı!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı denetimde ehliyetsiz öğrenci servisi kullanan şöförler olduğu oraya çıktı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 14:54

Okulların açılmasının ardından trafik polisleri, istanbul'un birçok noktasında okul servis araçlarını denetledi. Evrakları eksik olan sürücülere para cezası kesildi.

EHLİYETSİZ OKUL SERVİSİ KULLANIYOR

Denetleme sırasında polisler, Muzaffer Zamur'un kullandığı okul servis aracını durdurdu. Önce polislere ehliyetinin evde olduğunu, kendisinin ise tamircilik yaptığını söyledi. Bunun üzerine kimlik üzerinden araştırma yapan polisler, Zamur'un hiç ehliyetinin olmadığını belirledi.

"YAPTIĞIM YANLIŞ"

Aksak yürüyen Zamur,"Serviste kimse yoktu. Aracı sahibine götürmek için aracı ben kullanmak zorunda kaldım. Yaptığım yanlış" dedi. Muzaffer Zamur'un kullandığı araca polisler para cezası kesti, aracı bağladı. Öğrenci velileri denetimlerden çok memnun olduklarını söyledi. Denetimleri süreceği belirtildi.