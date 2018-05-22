Okul öncesi çocuklarınız mutlaka bunu yapmalı!

Uzmanlar, çocukların okul öncesi dönemde sanatla tanıştırılmalarının dış dünyaya bakış açılarını geliştirdiğini söylüyor.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 13:04

Çocukların sağlıklı bir gelişim evresi tamamlayabilmeleri için doğdukları andan itibaren gerek görsel gerekse işitsel anlamda sanatlarla ilişki içerisinde olmaları gerektiği uzmanlar tarafından söyleniyor. Uzmanlar, ailelerin çocukların beden sağlığı için büyük çaba sarf ettiklerini, motor becerilerini kazanmalarının çaba sarf ettiklerini ancak ruhsal yapılarının sağlıklı olmaları için sanat eğitiminin önemini atladıklarını ifade ediyor. Sanat eğitimine olan önem ise her geçen gün artmaktadır.

Sanatla tanışan çocuklar kendilerini iyi ifade ediyor

Uzmanlar erken çocukluk döneminde eğitimin hayal gücü eğitiminden geçtiğini ifade ediyor. Özellikler çocukların ilk 6 yaşı sanat eğitimi açısından son derece önemlidir. Anaokulları çocukların kendini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir yer olmalıdır. Okul öncesi dönemde çocuğun görsel olarak iyi eğitilmesi bundan sonraki hayatını da olumlu yönde etkileyecek ve görsel olarak daha hızlı kavramasını sağlayacaktır. Bu nedenle bundan sonraki dönemlerinde gerek müzik, gerek resim gerekse metin alanında duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etmeyi öğrenmiş olurlar. Sanatsal bir beceriyi kazanmış çocuk kendini önemli ve değerli hisseder. Bir şeyleri başarabileceğini görmüş olması onu mutlu eder ve bir sonraki adımlar için ona güç olur. Çocukların kendilerini en iyi ifade ettikleri yer oyunlardır burada öğrenirler, çaba gösterirler ve moral kazanırlar. Sanatsal çalışmalarla birlikte çocuklar enerjisini boşaltmış olur ve sakin ve huzurlu bir yapı kazanmış olur.

Mutlu çocuk önce ailede mutlu olur

Ailenin sanata olan ilgisi çocuğun da kendini sanatla ifade etmesine ortam hazırlar. Bir çocuğun özgürlük alanı ne kadar genişlerse o kadar keşfetmeye yatkın olur. Üretken ve gelişken nesiller ortaya koyabilmek için onların sanatla içli olmasını sağlamak gerekir. Çocukların yeteneği olduğu sanat dalında kendini geliştirmesine imkan sağlamak onun ileri hayatında da daha mutlu, kendi ile barışık, dingin ve ruh sağlığı yerinde bir birey olmasını sağlar.