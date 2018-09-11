Okul kantinlerinde nakit para devrine son!

"Paparacard" uygulaması ile veliler artık, çocuklarının okuldaki harcamalarını denetleme fırsatı bulacak.

Güncellenme 11 Eylül 2018 14:35

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, velilerin çocukların harcamalarını elektronik ortamda takip edebilmeleri için ve kantinde nakit kullanımını ortadan kaldırmayı amaçlamak için “kart” uygulamasına geçileceğini duyurdu.

“Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumayı hedefliyor”

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla velilerin en önemli sorunu kantinler hakkında bir açıklama geldi. Buna göre yeni döneme başlamadan önce kantinlerin denetlendiği ve yeni sezona hazır olduğu belirtildi. Konu hakkında konuşan Federasyon Başkanı Osmanoğlu, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını, nakit taşımayarak öğrencileri uyuşturucudan, gasptan, kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini, kartların sadece kantinlerde geçeceğini, velilerin kantinlerden ücretsiz kartları alabileceğini, harcama limiti oluşturabileceklerini, isterlerse dışarıda geçmesi için de açtırabileceklerini söyledi.

“Çocuklar sağlıklı ürünler almış olacak”

Osmanoğlu, okul kantinlerinin hijyen denetimlerinin sürekli yapıldığını, denetimler sonucunda hiçbir olumsuz vaka ile karşılaşılmadığını, kantincilikle ilgili bin 200 saat süren eğitimleri olduğunu, üretime dayalı anında üretim anında tüketim mantığıyla hareket etmeye çalıştıklarını, başarılı olduklarını, merdiven altı ürünlerin kantinlerde olmadığını, dışarıda merdiven altı üretim olduğunu, tek amaçlarının dışarıyla ilişkiyi kesmek olduğunu, bu ilişkinin kesilmesi durumunda çocukların sağlıklı ürünler almış olacağını belirtti.

“Veliler çocuklarını denetleyebilecek”

‘Paparacard’ sisteminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylı olduğunu ifade eden Osmanoğlu, amaçlarının öğrencinin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması olduğunu, öğrencileri uyuşturucudan gasptan, kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini, bu kartın sadece kantinde geçeceğini, ailelerin 17 Eylül’den itibaren okul kantinlerinden ücretsiz alabileceklerini, isterse kartların hem kantinde hem de dışarıda geçerli olacağını, aynı zaman da daha hijyenik olacağını çünkü para da çok mikrop olduğunu, ayrıca çocuğun okula gidip geliş saatini de velilerin kart sayesinde görebileceğini, çocuğu alışveriş yaparken cep telefonunda kontrollü bir şekilde ne yaptığını göreceğini söyledi.

“Türkiye genelinde bu kartı yaygınlaştıracağız”

Bu kapsamda İstanbul’da 500 tane pilot okul seçtiklerini belirten Osmanoğlu, “Türkiye genelinde bu kartı yaygınlaştıracağız. Veli isterse 5 lira, 10 lira, 50 lira da yükleyebilir. Yani çocuğunun ihtiyacı kadar para yükleyebiliyor. Temassız, ekrana göstererek alışveriş yapacaklar. Kantinciler için de avantajı şu, işlemler biraz daha seri olmuş olur. Para üstü, bozuk para derken çok zaman geçiyor” dedi.