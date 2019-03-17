Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’daki saldırı sonrası Christchurch’e gitti. İşte ziyaretin detayları...

Güncellenme 17 Mart 2019 10:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine vardı.

Oktay, Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

Saldırı bölgesinde incelemelerde bulundular

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

“Heyetin gelmesi memnuniyet verici”

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Onları bekliyoruz’’

Ardern, ‘‘Türkiye’den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.