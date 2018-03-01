Oktay Kaynarca'nın cezası belli oldu!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca kaçak su kullandığı için 4 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 01 Mart 2018 15:36

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bebek Koyu'ndaki teknesinde kaçak su kullandığından dolayı 4 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kaynarca duruşmaya katılmadı

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Oktay Kaynarca ve Bünyamin Bilgeoğlu katılmazken ünlü oyuncuyu avukatı Barış Ünlü temsil etti.

Avukat, Kaynarca'yı böyle savundu

Duruşmada savunma yapan avukat, Kaynarca'nın dava konusu suça ilişkin herhangi bir kastı olmadığını, söz konusu koyda sadece birkaç teknede su aboneliği olduğunu, Kaynarca'nın su ihtiyacını bedeli karşılığında Metin C. adlı şahıstan sağladığını, Metin C'nin kaçak su kullanıp kullanmadığını bilinmesinin mümkün olmadığını, etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasını, aksi kanaatte iseniz lehte olan hükümlerin uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

4 bin TL para cezasına çarptırıldı

Mahkeme davayı karara bağladı. Kaynarca'nın "karşılıksız yararlanma" suçunu işlediğini sabit görülerek, sanığa 4 bin TL para cezası verildi. Mahkeme paranın 4 taksitte ödenmesine karar verdi. Diğer sanık Bilgeoğlu ise aynı suçtan 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi.

Ne olmuştu?

Kaptanı, Bünyamin Bilgeoğlu'nun olduğu Oktay Kaynarca'ya ait teknede İSKİ ekipleri tarafından kaça elektrik kullanıldığı tespit edilmişti. Olay yerinde tutanak düzenleyen görevliler durumu savcılığa intikal ettirmişti. Savcılık ise Kaynarca ve Bilgeoğlu hakkında, "Abonelik esasına göre yararlanılabilen suyun, sahibinin rızası olmaksızın tüketilmesi" suçundan 2 aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.