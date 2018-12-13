Oktay Kaynarca'dan tartışma yaratacak Kurtlar Vadisi açıklaması

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca; Kurtlar Vadisi dizisinden tam zamanında ayrıldığını, dünyada yaşarken cenaze namazı kılınan tek aktör olduğunu söyledi.

Güncellenme 13 Aralık 2018 10:46

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, bir üniversitede öğrencilere hitap etti. Kaynarca, fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Çakır karakterinin ölmesini hatırlatarak, "Dünyada yaşarken, selası okunup, cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde" dedi.

"Yaşarken cenaze namazı kılınan ilk aktörüm"

Söyleşi sırasında bir öğrencinin Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Çakır karakteriyle ilgili soru sorması üzerine Oktay Kaynarca, hayatta olduğu halde selasının okunduğunu, cenaze namazının kılındığını ve helvasının dağıldığını, başına bunlar gelen ilk aktör olduğunu söyledi.

"Kurtlar Vadisi’ni tam zamanında bıraktım"

Bazen yolculukların bitip yenisinin başladığını ifade eden Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisini tam zamanında bıraktığını düşündüğünü, zamanın doğru tutturulamayınca tadının kaçtığını, yeni işlere yelken açmak zorunda olunduğunu, 80 yaşında bile proje yapacağını düşündüğünü ifade etti.

"Dizideki karakteri gerçek hayata yansıtmak deliliktir"

Kaynarca, dizilerdeki karakterlerin normal hayatıymış gibi algılandığını, yaptıkları işi doğala çekmeye çalıştığını, sahici olmaya çalışıldığını, “Stop' dendiği zaman sırtındaki ceketi çıkarıp asabileceğini, kendi kimliği ile sokağa çıkmak zorunda olduğunu, bunun dışındakinin delilik olduğunu, hayat verilen karakterler sokakta yürünmesinin delilik olduğunu, kendisinin öyle olmadığını, magazine malzeme olmadığını, bu nedenle böyle algılandığını söyledi.