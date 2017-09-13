Oktay Kaynarca'dan takipçisinin yorumuna sert tepki!

Deniz Çakır'la çekilmiş fotoğrafının altına yapılan hakaret içerikli yorum Oktay Kaynarca'yı çileden çıkardı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 15:13

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, aynı dizide rol aldığı eski evgilisi Oktay Kaynarca ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Kendini mafya babası zannediyor"

Paylaşımın altına Çakır'ın bir takipçisi Oktay Kaynarca'ya hakaret içeren bir yorum yaptı. Çakır'ın takipçisi yorumda "Ya yazık sana Deniz Çakır bu y..... çıkıyorsun. Git! Adam mı kalmadı. Kendini mafya babası zannediyor" ifadelerine yer verdi.

"Bekle koçum bekle"

Bu ifadelere sinirlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da adeta yorumun sahibini tehdit edercesine söz konusu ifadelere cevap verdi. Kaynarca "Bekle koçum bekle bakalım bir göreyim ben seni. Sen bekle..." dedi.