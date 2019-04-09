Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır mesajı! Geri mi dönüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır'ı andı.

Güncellenme 09 Nisan 2019 09:34

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, yıllar önce oynadığı dizi karakterini unutmadı.

“Bu da bana nasip oldu”

Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüne özel bir video yayınlayarak yaşadığı duyguları anlattı.

Oktay Kaynarca, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır, karakterinin 15'inci ölüm yıl dönümüne özel bir video yayınlandı. Hayranlarının hatırlatması üzerine gururlanan ve şaşıran oyuncu, videoda şunları söyledi: "Bu sabah telefonu elime aldığımda taziye mesajlarını görünce 'eyvah' dedim bir şey oldu. Açınca işin gerçeğini öğrendim. Meğer bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüymüş. Twitter'da da TT olmuş. 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Dünya üzerinde tek bir millet sanal karakterin cenaze namazını kılıp ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu.

“Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz”

Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz çıkar bir yerden gelir. Hızır Çakırbeyli'yi yazanlarda Süleyman Çakır'ı yazanlardı onların işi belli olmaz. Benim hayalimse bu iki karakteri aynı filmde görmek."

Oktay Kaynarca, videosunu Süleyman Çakır'la özdeşleşen burun çekme hareketiyle sonlandırdı.