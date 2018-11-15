Oktay Kaynarca, anne ve babaları bu sözlerle uyardı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, kendisinin adını kullanan birinin 17 yaşındaki bir kızı kandırdığını söyleyerek, anne ve babalara uyarıda bulundu.

Güncellenme 15 Kasım 2018 14:57

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından çocuk sahini anne ve babalara uyarıda bulunduğu bir açıklama paylaştı.

Kaynarca’dan anne ve babalara uyarı

Instagram hesabından uzunca bir metin paylaşan Kaynarca, bu açıklamayı gerekli gördüğü için yaptığını, sosyal medyanın artık insanların bir parçası haline geldiğini, bu mecrada çok dikkat edilmesi gerektiğini ve tehlikeli bir yer olduğunu, sahte hesaplarla kötü niyetli insanların girişimlerini duyup, gördüklerini, her türlü girişime karşı kişilerin ve çocuklarının dikkat etmesi gerektiğini, çocukların kimlerle konuştuğuna anne ve babanın dikkat etmesi gerektiğini, yazılan söylenen şeylerin sağlamasını yapmadan kimseye inanılmaması gerektiğini, tanınmayan kişilerin çağrıldığı yere gidilmemesi gerektiğini, böyle bir şeye zorunlu olmanız halinde yalnız gidilmemesi gerektiğini söyledi.

Neden böyle bir paylaşım yaptı?

Oktay Kaynarca’nın yaptığı paylaşımın nedeni merak konusu olurken, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kaynarca bu paylaşımın nedenini açıkladı.

17 yaşındaki kızı kandırmış

Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Kaynarca, birilerinin kendisinin adını kullanarak 17 yaşındaki bir genç kızı kandırdığını, kızın da bu kişi ile buluşmaya gittiğini, bu kişinin kızı meşhur etme vaadi ile kandırdığını, konu netleşmeden isim vermek istemediğini, olaydan sonradan haberi olduğunu belirtti.

Geri dönülmez şeyler yaşanabilir

Kaynarca, mağdur kızla konuştuğunu, 'Sen 17 yaşında bir kızsın nasıl böyle bir şeye kanarsın?' diye sorduğunu, 'Boşluğuma geldi' şeklinde bir cevap aldığını, sosyal medyada görülenlerin en az üç kere kontrol etmeden inanılmaması gerektiğini, çocukların seyrettiklerini ve hangi siteye girdiklerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, bu konuda geri dönüşü olmayan şeyler yaşanabileceğine dikkati çekti.