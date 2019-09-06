Oktay: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması hakkında, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." dedi.

Güncellenme 06 Eylül 2019 14:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması hakkında, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." dedi.

Oktay, "Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,"Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir." diye konuştu.

Putin'in G7 önerisiyle ilgili Oktay, "Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar." açıklamasını yaptı.