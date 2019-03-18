Oktay: Biz Hristiyan terörü demiyoruz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Terörist Müslüman değil ama biz Hristiyan terörü demiyoruz, demeyeceğiz" dedi.

Güncellenme 18 Mart 2019 11:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cami katliamı sonrası gittikleri Yeni Zelanda’da temaslarına devam ediyor. Oktay burada yaptığı açıklamada; bu terör eyleminin tek bir kişi tarafınca yapılacağına inanmadıklarını söyledi.

“Çanakkale’de dostluk doğdu”

Christchurch kentinde bulunan ve saldırının düzenlendiği El Nur Camisi'ni ziyaret eden Oktay ve Çavuşoğlu, soruşturmayı yürüten polislerden bilgi aldı.

Çanakkale’nin savaştan dostluk çıkaran nadir olaylardan bir tanesi olduğunu hatırlatan Oktay, Türkiye ile Yeni Zelanda’nın dostluğunun da orada başladığını, Çanakkale’yi geçilmez kılanın bir savaş olduğunu ama o ortamda dostluk doğduğunu söyledi.

“Buralardan dersler çıkarmalıyız”

Oktay; dostluğa da vurgu yapmak istediklerini belirterek, “Umarız ki böyle bir büyük savaş bir daha yaşanmaz ve buralardan dersler çıkarmalıyız. Ancak yaşananlar gösteriyor ki dünya bu dersleri çıkarmış değil” dedi.

“Biz Hristiyan terörü demiyoruz, demeyeceğiz”

İslam düşmanlığına dönüşen söylemlerin bırakılması gerektiğine vurgu yapan Oktay, “Terörist Müslüman değil ama biz Hristiyan terörü demiyoruz, demeyeceğiz de. Birisi derse de biz reddedeceğiz. Biz bu terör eylemini, tek bir kişinin yapabileceğine inanmıyoruz. 74 sayfalık adına manifesto denen şeyin, Cumhurbaşkanımızı doğrudan hedef alıyor. Böyle bir dökümanın bir kişi tarafından hazırlanıp eylemin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Gerekli çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.