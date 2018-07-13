Oktarcıların açıklaması hayrete düşürdü!

Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek için Vatan Emniyet'in önüne gelen bazı vatandaşların açıklamaları kan dondurdu.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 17:43

Adnan Oktar ve ekibine yapılan şafak operasyonu sonrası 179 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonda Oktar'ın da aralarında bulunduğu, şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı. Buradaki eyleme katılanlardan Nursel Tekin, "Milyar tane evladım olsa Adnan Oktar'a feda ederim" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Adnan Oktar ve arkadaşlarına destek için emniyetin önüne giden Tekin, "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diye konuştu.

“Bunun doğru olmadığını söylüyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, kitaplarını okuduğunu ve iki çocuğunun Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten Osman Yazaroğlu, "Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen atılan bir iftiradan ibarettir. Sonuçlar yargılama süresinde ortaya çıkacaktır. Evde bulunan silahlarla ilgili spekülasyon yapılıyor. Bu silahlar Adnan Oktar'ın malikanesinde ve evinde güvenlik hizmeti veren birkaç arkadaşın ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Bu haberlerle bir algı operasyonu oluşturulmak isteniyor. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz" dedi.

“Bunlar hep İngiliz derin devletinin oyunu”

Orada bulun diğer bir isim olan Gizem Daşer, 6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, 3 yıldır da programlara çıktığını, bu zamana kadar ortaya atılan taciz iddiaları tamamen iftira olduğunu, bütün erkek ve kız kardeşlerine kardeşi gibi baktıklarını, kardeşi gibi her şeyden sakındığını, bunlar hep İngiliz derin devletinin oyunu ve bu oyunun bozulacağını iddia etti.