Oktarcılar, Dışişleri Bakanlığı'na sızmış

Adnan Oktar'ın Dışişleri Bakanlığı'na Rusya tercüme yapan bir kişiyi sızdırdığı ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 11:39

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlar sonrasında savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın alanı daha da genişliyor.

Grubun üyeleri ve lideri tutuklandı

Yaklaşık 4 önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi ve operasyonun ikinci dalgasında gözaltına 7 kişi tutuklandı.

Dışişlerine sızmışlar

Akşam’ın haberine göre itirafçı olan şüpheliler ifadelerinde, Leyla O.'nun Dışişleri Bakanlığı’ndan çalışan Rus tercüman olduğunu, bu kişinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra detayları Adnan Oktar grubuna sızdırdığını söyledi.

Türk heyetine tercümanlık yapıyordu

Şüpheliler, Leyla O.’nun Rusya’da yaşandığını, Türk heyetinin Rusya’ya gittiği zamanlarda tercümanlık yaptığını itiraf etti.

Savcılık bakanlığa yazı yazdı

Bu itiraf üzerine savcılık Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazdı ve bu kişinin bakanlıkta çalışıp çalışmadığını sordu.

Bakanlık ne dedi?

Öte yandan savcılık, böyle bir tercüman ile çalışılıyorsa açık kimlik bilgilerinin de kendilerine verilmesini istedi. Bakanlıktan ise henüz cevap gelmediği öğrenildi.