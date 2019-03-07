Oktar-FETÖ bağlantısını sağlayan şahıs yakalandı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada aranan Altuğ Müştak Berker, önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı.

Güncellenme 07 Mart 2019 09:40

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aranan ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Altuğ Müştak Berker, tutuklandı.

Çağlayan adliyesine götürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aranan ve sahte kimlikle yakalanan ardından İstanbul’a getirilen Altuğ Müştak Berker, emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan Adliyesine götürüldü.

Hakimliğe sevk edildi

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Berker’i “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Kız eleman kazandırma görevlisi

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin örgüt üyesi (İmam Kardeşler Grubu) olduğu, örgütün siyasi partiler ve cemaatlerle olan bağlantısını yönetenlerden olduğu, örgütün karargahında nöbet tuttuğu, örgüte kız eleman kazandırmada görevli olduğu ve örgütte turnikeye giren şahsılar arasında bulunduğu belirtildi.

FETÖ ile bağlantıyı sağlıyordu

Örgüt adına yurt dışında faaliyette bulunduğu belirtilen şüpheli Berker'in, FETÖ/PDY örgütü ile Adnan Oktar arasında irtibatı sağlayan kişilerden olduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin örgütün sempatizanları ile görüştüğü, onların adına kayıtlı olan taşınmazları hisse karşılığında sattıkları ancak örgüt sempatizanlarına hisselerini vermeyerek mağdur olmalarına sebebiyet verdiği, buradan elde ettiği geliri de örgüte aktardığı, örgütün kanalında program yapan şüphelinin 5 müştekiye yönelik “cinsel saldırı” suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılığın talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Berker'in tutuklanmasına karar verdi.