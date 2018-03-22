Oktar cephesi karıştı! "Kedicikler" birbirine girdi

Adnan Oktar'ın Kedicikler olarak bilinen üyelerinden Ceylan Özgül'ün kaçmasından sonra başlayan tartışmalara diğer bir üye Yasemin Kiriş'te katıldı.

Güncellenme 22 Mart 2018 10:26

Adnan Oktar'ın "Kedicik" olarak bilinen üyelerinden Ceylan Özgül'ün kaçmasıyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tutulduğunu iddia ettiği villadan kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül gündeme bomba gibi düşmüştü. Sonrasında ise karşılıklı iddialar ve suçlamalar bitmedi. Bu iddialar bir yenisi daha eklendi.

Adnan Oktar cephesinden sert cevap

Ceylan Özgül'in açıklamalarına karşı Oktar cephesinden dert bir cevap gelmişti. Daha sonra ise Ceylan Özgül'ün Oktar'ın karşısında dans ettiği görüntüler servis edilmişti. Görüntülerde ise Ceylan Özgül'ün hiç de zorla tutuluyormuş gibi bir hali olmadığı gözlemlenmişti.

Yasemin Kiriş’ten flaş suçlama

Özellikle magazin basınında büyük yanlı uyandıran haberleri sosyal medya hesabından paylaşan gözde kediciklerden Yasemin Kiriş, Ceylan Özgül için dikkat çeken sözler sarf etti.

Yasemin Kiriş, Ceylan Özgül'ün sürekli Adnan Oktar'ın peşinde olduğunu vurguladı.

Kiriş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ceylan Sayın Adnan Oktar'a nasıl aşık bakıyor, nasıl kendini beğendirmeye çalışıyor, bir sağdan bakıyor, bir soldan bakıyor, bir başını eğerek bakıyor, adeta benimle ilgilen beni beğen diyor. Gerçi her dansında böyleydi, sürekli peşindeydi hocamızın. Ama ahlak, karakter, kişilik, temizlik, dürüstlük... Bir insanın sevilmesi için önce bu erdemlere sahip olması gerek"