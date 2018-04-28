Öksüz, ABD'ye kritik belgeleri gönderirken yakalandı!

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ün akrabası ABD'ye bazı belgeleri kargolarken yakalandı.

Güncellenme 28 Nisan 2018 10:27

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'dan ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz suç üstü yakalandı. Bahsi geçen kargolarda FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde baş aktör olan Adil Öksüz dair önemli belgelerin olduğu iddia edildi.

TRT Haberin iddiasına göre, gönderilen kargoda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki en kilit isimlerinden Adil Öksüz ve yakın çevresine ilişkin bilgiler yer alıyordu. Darbenin kilit ismi olan ve FETÖ'de üst düzey yönetici olan Adil Öksüz'ün ABD'de olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, FETÖ soruşturmaları kapsamında İstanbul'da merkezli yapılan operasyonda 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alınırken arama ve yakalama çalışamaları devam ediyor.