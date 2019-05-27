Okçular Vakfı'ndan Akşener'e sert cevap: İftirayla konuşmak kirli siyasettir!

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız ile Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Akşener'in iddialarını sert bir dille yalanladı.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 14:46

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız ile vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakfa İBB tarafından 16,5 trilyon TL aktarıldığı iddialarını ortaya atan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert yanıt verdi.

“Zulüm 1453'te başladı diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz”

Akşener'i iddiasını ispatlamaya davet eden Yıldız, “İyi Parti Genel Başkanı'nın açıklamasını dinledik. Edalı bir dille 'Okçular Vakfı kimin biliyorsunuz.' dedi. Okçular Vakfı, Fatih Sultan Mehmet'in vakfıdır. Onun torunlarının, milletin vakfıdır. Kim 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum' diyorsa vakıf onundur. Bu emanet bizim için ulvi bir emanettir. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Belediyeden vakfa aktarılan bir para mevzubahis değildir. Kendisini ispata etmeye davet ediyorum. Bu iddianın mesnetsiz, hukuksuz, gerçeğe aykırı beyan olduğunu ifade etmek istiyorum. Önce elinde delininin olması gerekirken edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını kınıyoruz. Yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yapmasından mı rahatsız oldunuz? Osmanlı-Türk yayını imal etmesinden mi rahatsız oldunuz? İlk kez bir okçuluk laboratuvarı kurulması belli ki sizi rahatsız etmiş. Okçuluk araştırmaları enstitüsü belli ki sizi rahatsız etmiş. Binlerce gencimizin okçulukla tanışmasına vesile olmamız sizi rahatsız etmiş. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler yaptıklarımızdan rahatsızdı. Belli ki aynı cenahta bulunuyorlar. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz” dedi.



Bilal Erdoğan: İftirayla konuşmak kirli siyasettir

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Meral Akşenir'in açıklamalarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla konuşmak kirli siyasettir, siyasetsizliktir. Bir şey üretmedikleri için insanları kirleterek oylara talip oluyorlar. Bu, şerefli yaratılmış insanoğluna yakışan bir tavır değildir. Fatih, İstanbul'u fethetmeye çalışırken bunun yapılmayacağını savunanlar vardı. Fatih bir yandan düşmanla bir yandan hainlerle mücadele etmiştir. 'İngiliz, Amerikan mandasına girelim' diyenler olmuştur, o kahramanlar hem düşmanlarla hem içerideki hainlerle mücadele etmişlerdir. Mücadeleyse biz bu mücadeleye varız. Fatih'in torunu olarak bayrağı daha ileri taşımaya çalışacağız."