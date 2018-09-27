Okan’dan beklenmedik hamle!

Geçtiğimiz günlerde icra nedeniyle boşanma olayları ile gündeme gelen Demet Akalın ve Okan Kurt tarafında yeni bir olay daha cereyan etti.

Güncellenme 27 Eylül 2018 16:54

Uzun süredir Okan Kurt’un borçları ile çalkalanan evlilikleri geçtiğimiz günlerde aldıkları sürpriz kararla boşanmışlardı. Ayrılık sonrası Demet Akalın, Okan Kurt’u hayatından çıkardı ve sosyal medya hesabında yer alan bütün fotoğrafları silerek artık bir geri dönüşü olmayacağı mesajını verdi.

Okan Kurt ise Demet Akalın’a oranla fotoğrafları silmeyip, eski eşini takip etmeye devam ediyordu. Bugün yaptığı hamle ile boşanmanın üzerinden 16 gün geçtikten sonra eski eşi Demet Akalın’ı takipten çıkıp, beraber çekildikleri tüm fotoğrafları da sildi. Profilde sadece kızı Hira ile birlikte çekildikleri fotoğrafların yanı sıra dostları ile olan fotoğrafları da kaldı. Bu durum Okan Kurt’un da Demet Akalın’ı sildiği olarak yorumlandı.