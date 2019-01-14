OHAL'den sonra TSK'dan ilk ihraçlar yapıldı

OHAL sonrası durdurulan ihraç mekanizması ilk kez işletildi. Bu kapsamda Bakan Akar'ın onayı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 25 subay ve 45 astsubay ihraç edildi.

Güncellenme 14 Ocak 2019 11:17

OHAL’den sonra ihraçlar ilgili bakanlığın onayı ile yapılabiliyor. Bu sistem 6 ay sonra ilk kez işletildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayı ile 70 subay ve astsubay kamu görevinden ihraç edildi.

OHAL sonrası TSK’da üç binden fazla asker FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanmış ya da geçici görevden uzaklaştırılmıştı.

OHAL sonrası ilk ihraçlar yapıldı

OHAL’in kaldırılması ile birlikte kamuda ihraç mekanizması ilk kez işletildi. Bakan Akar onayıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 25 subay ve 45 astsubay ihraç edildi.

OHAL’den sonra 7145 sayılı Kanun hayata geçirildi

OHAL’in kaldırılmasının ardından ilk ihraç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapıldı. Bu çerçevede Bakan Akar’ın onayıyla 70 subay ve astsubay kamu görevinden ihraç edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL, 18 Temmuz 2018’de kaldırılmış ve bunun yerine 7145 sayılı Kanun hayata geçirilmişti.

6 aydır ihraç olmadı

Bu yasa sonrası terör örgütleri ile bağlantılı kişilere yönelik kamuda ihraç mekanizması, bakanların onayına bağlandı. Bu süreç içinde başta ankesör soruşturmaları olmak üzere çok sayıda kişi FETÖ’den tutuklandı. Ancak OHAL’in kaldırılmasının üzerinden geçen 6 aylık sürede TSK’da ya da sivil kamu kurum ve kuruluşlarında ihraç mekanizması işletilmedi.

25 subay ve 45 astsubay ihraç edildi

OHAL’in ardından 7145 sayılı Kanun kapsamında kamuda ilk ihraç, geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletildi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 25 subay ve 45 astsubay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla TSK’dan ihraç edildi. OHAL sonrası TSK’da 3 binden fazla asker, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandı, gözaltına alındı veya geçici görevden uzaklaştırıldı. Bu doğrultuda da TSK’da ihraçların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

OHAL’de toplam 2 bin 592 personel ihraç edildi

OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar ile toplam 134 bin 144 kişi kamudan ihraç edildi. İhraç edilenlerin 3 bin 981’i görevlerine iade edildi. Bu süreçte TSK’daki toplam ihraç sayısı ise 15 bin 242 oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise OHAL sürecinde toplam 2 bin 592 personel ihraç edildi.

FETÖMETRE ile FETÖ’cülere geçit verilmiyor

OHAL’den sonra sivil kamu kurum ve kuruluşlarında ise şu ana kadar ihraç mekanizması işletilmiş değil. FETÖ’yle ilişkileri gündeme gelmiş ve işlem görmüş çok sayıda sivil veya askeri personel de kamu kaynaklarından yararlanmaya devam ediyor. Cezaevinde olup maaş alan ve lojmanlarda oturan binlerce asker bulunuyor. Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği FETÖMETRE ile FETÖ’cülere geçit verilmiyor.