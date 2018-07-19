OHAL var diye sakal uzatmıştı! Kestirdi

CHP'li Atıcı OHAL'in kalkması nedeni ile sakallarını Meclis berberine kestirdi.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 12:25

OHAL'i protesto için iki yıldır sakal uzatan CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte sakallarını da kesti.

TBMM berberine tıraş olan Atıcı, o anların görüntüsünü de paylaştı. Atıcı sakallarını keseceğini Twitter'dan yaptığı "Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9.30'da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim" paylaşımı ile duyurmuştu.