OHAL var diye sakal uzatmıştı! Kestirdi
CHP'li Atıcı OHAL'in kalkması nedeni ile sakallarını Meclis berberine kestirdi.
OHAL'i protesto için iki yıldır sakal uzatan CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte sakallarını da kesti.
TBMM berberine tıraş olan Atıcı, o anların görüntüsünü de paylaştı. Atıcı sakallarını keseceğini Twitter'dan yaptığı "Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9.30'da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim" paylaşımı ile duyurmuştu.