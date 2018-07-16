OHAL sonrası için yasa teklifi Meclis'te!

OHAL'in hükümetin yeni bir tezkere daha sunmamasıyla 18 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 17:33

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası getirilen ve üçer aylık dönemlerle uzatılan OHAL’in hükümetin yeni bir tezkere daha sunmamasıyla 18 Temmuz gece yarısı sona ermesi öngörüldü.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, OHAL sonrasında “terörle mücadelede” zaaf olmaması için yeni yasal düzenlemeler yapacaklarını belirtmişti.

Reuters’ın haberine göre, geçen hafta bilgi veren yetkililer, yasa teklifinin valilere geniş yetki sağlayacağını ve MHP ile istişarelerin devam ettiğini söylemişti.

Bugün ise AK Parti beklenen yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklifin 26 maddeden oluştuğu belirtilirken, AK Parti'nin valilere geniş yetkiler tanınmasını da içeren teklifin 48 saat aralıksız görüşülmesini istediği kaydedildi.