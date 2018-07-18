OHAL sonrası "FETÖ havuzu" geliyor!

OHAL sonrasında mahkeme kararı ile görevine dönen polis ve askerler için "FETÖ havuzu" sistemi getiriliyor.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 10:06

OHAL'in kalkmasından sonra devreye girmesi için hazırlanan yasa tasarısındaki "FETÖ havuzu" uygulaması dikkatlerden kaçmadı. Buna göre, ihraç olan TSK veya emniyet mensuplarının mahkeme kararı ile görevlerine geri dönmeleri durumunda "havuz" oluşturulacak. FETÖ’den yargılananlar ‘araştırma merkezi’ adı verilen birimlerde çalışacak.

İadeleri yapılacak?

Hürriyet'in haberine göre, Meclis'in gündeminde olan teklifin 20. maddesinde 7075 sayılı yasada değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe göre, TSK ve emniyet güçlerinde görev yapan personellerin iadesi konusunda farklı uygulamalara gidilecek.

Araştırma merkezlerinde çalışacak

Araştırma merkezlerinde çalışmaya başlayacak olan ve bunu kabul eden kamu personeli çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar olan süreçteki mali ve sosyal haklarını iade alabilecekler. Bu kişiler kamu görevlerinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talep edemeyecek.

Rütbelerini geri alamayacaklar

Bu madde ile görevine geri dönen personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacaklar. Emniyet hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve silahları irat kaydedilecek. Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam edecek.

“FETÖ havuzu” uygulaması

Siyasi kulislerde FETÖ havuzu olarak geçen bu sistemin adının araştırma merkezi olduğu, bu kişilerin yetki ve sorumluluklarının ne olduğu, hangi illerde bu merkezlerin kurulacağı, göreve dönen kişilerin çalışma kuralları ve diğer hususlar gerekli bakanlıklar tarafından düzenlenecek.

Bu personelin mali ve sosyal haklarındaki ortaya çıkabilecek pürüzlerde gerekli düzenlemeyi yapmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

"Bu örgütün en mahrem yapılanması TSK ve Emniyet’tedir”

AK Partili kaynaklar, bu düzenlemelerin gerekçelerini "Bu örgütün en mahrem yapılanması TSK ve Emniyet’tedir. Göreve iade kararı verilmiş olsa bile, bu personelden halen kripto olmasından şüphelenilenler olabilir. Sonuçta bunlar silah kullanan insanlar. Devlet kendini tehlikeye atmaz. Bunların geri planda bir görevde tutulması gerekir ve doğrudur. İdarenin kafasında soru işaretleri varsa, güven unsuru oluşmamışsa, kritik görevlere getirilemezler" ifadeleri ile açıkladı.