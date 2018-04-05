OHAL sona mı eriyor?

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, terör örgütleri ile mücadeleye devam edilmesi sebebiyle OHAL'in uzayabileceğini söyledi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 11:32

Bir televizyon kanalında gündemi değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, FETÖ ile PKK ile yurt içinde mücadeleye devam edildiği ni bu nedenle OHAL'in uzayabileceğini söyledi.

FETÖ bitmedi

FETÖ'nün ve FETÖ'yle mücadelenin bitmediğini belirten Bozdağ, FETÖ'nün yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü olduğunu, üyelerinin tespitinin çok zor olduğunu, kripto bir yapı olduğunu, kendilerini her kılığa sokabildiklerini, o yüzden bunların tespitinin kripto yapının çözülmesinin o kadar kolay olmadığını, MİT'in istihbarat toplama görevi olduğunu, MİT'e yurt dışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verdiklerini, MİT yurt dışında da operasyonel faaliyeti yürütebilir olduğunu ve yürüttüğünü, bazı muhalifleri eğittiğini, hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO'nün mücadele ettiğini, bunun MİT'in bir başarısı olduğunu söyledi.

OHAL uzayabilir

Bozdağ, Türkiye'nin terörle etkin bir mücadele yaptığını, Suriye'de harekatlar, İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri devam ettiğini, öte yandan FETÖ ile PKK ile yurt içinde mücadeleye devam ettiğini, etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerektiğini, OHAL'in uzama ihtiyacının ortada olduğunu, Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülür TBMM de kabul ederse OHAL'in yeniden uzatılabileceğini söyledi.

Seçim zamanında yapılacak

Kendisinin yorulduğunu söyleyen Bozdağ, bu erken seçim yaptırma koalisyonunun yorulmadığını, Cumhurbaşkanı, parti yetkilileri, kendisi ve arkadaşlarının açıkladığını, erken seçimin söz konusu olmadığını, Başbakan'ın da öyle dediğini, her gün gazetelerin yazdığını, Türkiye'yi kulislerin yönetmediğini, Türkiye'yi AK Parti hükümetlerinin yönettiğini, seçim zamanında olduğunu, herkesin hesabını 2019'un Mart ve Kasım seçimlerine göre yapması gerektiğini söyledi.